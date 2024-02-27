عشان ماحدش ينتقدك أعلم أن لكل مقاما مقال.. قواعد لإتيكيت العزاء

قواعد الاتيكيت التي يمكن أن تساعدك في التصرف بلباقة وأدب أثناء العزاء، وفقا لما نشره موقع wbmed.

قواعد لإتيكيت العزاء

قواعد لإتيكيت العزاء

الحضور في الوقت المحدد: حاول أن تكون متواجدًا في العزاء في الوقت المحدد ولا تتأخر كثيرًا. قد يكون هناك جدول زمني للزيارات ومن المهم أن تحترمه.

تقديم التعازي: عند وصولك، قدم التعازي لأهل المتوفى. قد يكون من المعتاد أن تقول عبارات بسيطة مثل "أعزيكم في فقدانكم" أو "أنا معكم في هذا الحزن".

اللباقة في التحدث: حاول أن تكون هادئًا ومحترمًا أثناء التحدث مع أفراد العائلة أو الحضور الآخرين. تجنب طرح مواضيع حساسة أو محادثات غير مناسبة في هذا السياق.

اللباس المناسب: ارتدِ ملابس محتشمة وملائمة للمناسبة، حيث يُفضل ارتداء الملابس السوداء أو الداكنة تعبيرًا عن الحزن والاحترام.

الهدايا: يُعتبر تقديم الهدايا في العزاء اختياريًا، ولكن إذا قررت تقديم هدية، فاختر شيئًا بسيطًا وملائمًا مثل باقة زهور أو بطاقة تعبيرية.

قواعد لإتيكيت العزاء

الهدوء والاحترام: حافظ على هدوئك واحترامك لمشاعر الحاضرين. قد يكون هناك أشخاص يعانون من الحزن العميق، لذا تعامل معهم بلطف وتفهم.

الانصراف بأدب: عندما تقرر المغادرة، اتجه إلى أفراد العائلة وتودعهم بلطف وتقول لهم "وداعًا" أو "أتمنى لكم الصبر والسلامة".

يجب أن تتذكر أن الاتيكيت يختلف قليلاً بين الثقافات والبلدان، لذا قد تكون هناك بعض الاختلافات الطفيفة في الممارسات الاجتماعية ومع ذلك، فإن القواعد العامة للأدب والاحترام تساعدك على التصرف بلباقة في العزاء.