فريق طائرة الأهلي سيدات بطلا لكأس السوبر بعد الفوز على الزمالك

توج الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بكأس السوبر المصري؛ عقب الفوز على فريق الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة اتحاد الشرطة.
وتقدم الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 25-22، وعدل الأهلي النتيجة بالفوز في الشوط الثاني بنتيجة 25-22.
وواصل الأهلي تفوقه في الشوط الثالث بنتيجة 25-13، وعدل الزمالك النتيجة في الشوط الرابع 25-19.
وحسم سيدات طائرة الأهلي الشوط الخامس والمباراة بنتيجة 15-10؛ ليحقق كأس السوبر للعام الثاني على التوالي.
وكان فريق السيدات بنادي سبورتنج حقق المركز الثالث بالفوز على الصيد بنتيجة 3-2.