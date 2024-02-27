فريق طائرة الأهلي سيدات بطلا لكأس السوبر بعد الفوز على الزمالك

توج الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بكأس السوبر المصري؛ عقب الفوز على فريق الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة اتحاد الشرطة.

وتقدم الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 25-22، وعدل الأهلي النتيجة بالفوز في الشوط الثاني بنتيجة 25-22‏.

وواصل الأهلي تفوقه في الشوط الثالث ‏بنتيجة 25-13‏‎، وعدل الزمالك النتيجة في الشوط الرابع 25-19.

وحسم سيدات طائرة الأهلي الشوط الخامس والمباراة بنتيجة 15-10؛ ليحقق كأس السوبر ‏للعام الثاني على التوالي.‏

وكان فريق السيدات بنادي سبورتنج حقق المركز الثالث بالفوز على الصيد بنتيجة 3-2.