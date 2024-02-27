في ذكرى وفاة أحلام الجريتلي.. اعرف أهم أعمالها الفنية

يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنانة أحلام الجريتلي، التي أمتعتنا خلال مشوارها الفني بعدد كبير من الأعمال الناجحة والمؤثرة حيث استطاعت بموهبتها أن تقدم عددا كبيرا من الشخصيات المتنوعة والتي أبدعت فيها فتركت كل شخصية بصمة في مسيرتها الفنية .

نشأة أحلام الجريتلي

ولد الفنانة أحلام الجريتلي في شهر فبراير سنة 1948 عشقت التمثيل منذ صغرها واشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة وهي أخت الفنانة إنعام الجريتلي.

وتنوعت أعمالها ما بين الدراما التليفزيونية والأفلام السينمائية والعروض المسسرحية.

أهم أعمال أحلام الجريتلي المسرحية

قدمت الفنانة أحلام الجريتلي عدد من العروض المسرحية الناجحة من ضمنها :القفص، تفاحة يوسف، الكناريا المغردة، المزمار، مراتي حنان، ممنوع الإنتظار، في سبيل برقوق، المحظوظ.



وفي سياق آخر قدمت مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية المميزة ومنها: فرح العمدة، خطوط حمرا، فيفا أطاطا، حواري بوخارست، حارة اليهود، يا أنا يا أنتي، دعوة فرح، أولاد الشوارع، أحلام لا تنام، من أطلق الرصاص على هند علام، إسعاف يونس، نسل الأغراب.

مسلسل نسل الأغراب

ويعتبر أخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلي الدرامية مسلسل نسل الأغراب الذي شاركت فيه مع مجموع كبيرة من النجوم أبرزهم أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش وعدد كبير من النجوم والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

وفارقت عالمنا في يوم 28 فبراير سنة 2021 بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 70 سنة وتركت لنا مجلدا كبيرا حافلا بأعمالها الخالدة التي أثرت فينا وستظل إرثاً لها حتى وإن فارقتنا.