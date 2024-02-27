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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حسر عنها ملابسها وصورها بالمحمول.. ننشر تفاصيل قضية فتاة المعصرة

ننشر تفاصيل قضية
ننشر تفاصيل قضية فتاة المعصرة

ينشر موقع صدى البلد الإخباري تفاصيل قضية الاعتداء على فتاة المعصرة، وفقا لما جاء في أوراق القضية.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «عمرو . ق . ا»، 31 سنة، لا يعمل، بدائرة قسم المعصرة بمحافظة القاهرة، بهتك عرض الطفلة المجني عليها «حبيبة»، والتي لم يتجاوز عمرها ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة، بغير قوة أو تهديد، بأن حسر عنها ملابسها واعتدى عليها.

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وأضافت التحقيقات باعتداء المتهم على حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها «حبيبة»، والتي لم تتجاوز الـ18 عامًا، بأن نقل على هاتفها المحمول صورًا لها.

عقوبة التحرش وهتك عرض الأطفال وفقا للقانون

قال محمد مرعي المحامي لـ موقع صدى البلد الإخباري، إن الباب الرابع من قانون العقوبات تضمن عقوبة هتك العرض، كما حدد أبرز الظروف المشددة للعقوبة على المتهمين في القضايا المختلفة.

وأضاف أن عقوبة هتك العرض تتراوح في القانون بين السجن إذا ارتكبت جريمة هتك العرض لصبي أو صبية لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد، وفي حالة إذا لم يجاوز سن الضحية 12 سنة، فإن المتهم يعاقب بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة، بحسب المادة 269 من قانون العقوبات.

وأكد مرعي أنه يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، ونصت المادة 269 على أنه "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

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