فنون تطبيقية حلوان تقلص جداول المحاضرات خلال شهر رمضان

أعلنت جامعة حلوان عن وجود تعديلات بجداول المحاضرات خلال شهر رمضان الكريم حرصا علي راحة الطلاب خلال هذا الشهر و التيسير عنهم .

وكشفت الدكتور ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان إن الدراسة سوف تستمر طوال شهر رمضان المبارك وستكون حضوريًا دون وجود أي مشكلة، و أن الكلية لن تتجه لتنفيذ محاضرات اون لاين .

وأوضحت عميد كلية الفنون التطبيقية أنه سيتم تقليص أوقات المحاضرات للطلاب، وهذا يعتبر شيئًا طبيعيًا للتسهيل عليهم و ذالك مع بداية الشهر الكريم .

ويمكن لطلاب كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان الإطلاع على الجداول الدراسية الخاصة بشهر رمضان المبارك عبر الصفحة الرسمية للكلية فور صدورها.

جدير بالذكر أنه تنطلق فعاليات معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين بحامعة حلوان “تحت شعار لون حلمك من أجل مصر”، التى تنظمه أسرة من أجل مصر المركزية وذلك خلال يومى الأربعاء والخميس الموافق 28-29 فبراير 2024 بمجمع الفنون والثقافة.

وذلك انطلاقا من حرص جامعة حلوان ورغبتها في تسليط الضوء على الإبداعات الفنية لطلاب الجامعة، وتنظيم الفعاليات لتنمية مهاراتهم،

ويأتي المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى إشراف الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، و ياسر الجبالي مسؤول الأسرة.

ويشارك في المعرض طلاب كليات الفنون الجميلة، والتربية الفنية، والفنون التطبيقية، إلى جانب الطلاب الموهوبين في مجال الفنون.