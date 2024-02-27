بدء محاكمة المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين في المقطم

تبدأ محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، جلسة محاكمة المتهمين بسرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين بعد اكتشف أسرة الفنانة بسرقة المجوهرات من شقتها بالمقطم.



وكشفت أقوال والد الفنانة ميرهان حسين في واقعة سرقة شقتها بالمقطم مفاجآت عديدة خلال التحقيقات، حيث تبين من أقوال والدها أن عمال تركيب السيراميك وراء ارتكاب الواقعة.





وقال والد ميرهان حسين خلال التحقيقات إن ماحدث تحديدا أنه مقيم في قطعة ٧١٧٥ منطقة س بالمقطم ويمتلك شقة في الدور الثاني وكان قد تواصل مع مقاول وأرسل له ثلاثة عمال لتركيب سيراميك في الشقة، وأن الشقة خاصة بابنته ميرهان حسين وابنه يقطن في الدور الأرضي وكانوا سيقومون بتركيب سيراميك لها.

وتابع والد ميرهان حسين خلال التحقيقات، كان مفروض يركبوا سيراميك بدل السيراميك اللي راكب والكلام ده كان يوم ٢٠٢٤/٢/٧ وابتدوا شغل وكنت مخليهم يباتوا علشان يبقوا في الشغل وكنت سايب مفتاح الباب مع البواب علشان يفتحلهم هما الثلاثة لو خرجوا ويوم ٢٠٢٤/٢/١٥ سافرت دبي ولما رجعت يوم 17 فبراير۱۱،۳۰ مساءً وروحت بيتي لقيت ابني اللي ساكن في الدور الأرضي بيقولي إن في جزمة اتسرقت من عنده.

وأضاف والد ميرهان حسين، وابني قالي إن مفيش حد دخل أو خرج من الشقة غير التلات عمال اللي اسمهم أحمد أ س ومحمد م م وجمال أ ا وساعتها طلعت الشقة اللي في الدور الثاني علشان اتأكد الحاجة اللي في الشقة اللي هما كانوا بينانوا فيها لحد ما خلصوا تركيب سيراميك شقة ابني في الدور الأرضي وتركيب سيراميك الشقة دي نفسها ولما دخلت لقيت بنتي بتقولي أن في 4 ساعات و ۸ خواتم و حلق و ٢ كولية وسلسلة فيها جنيه دهب و ۲ غویشه دهب وحقيبة جواها متعلقات شخصية وأحذية والثلاث عمال كانوا خلصوا شغل وسافروا وبعدها وكلمتهم هما الثلاثة قولتلهم تعالولي ولما جم بلغت الشرطة.

وجاء في محضر الشرطة الخاص بسرقة شقة ميرهان حسين، « بشأن ما تبلغ لقسم المقطم من المدعو حسين محمد حسین بسيونی ۷۰ سنة مهندس مدنی حر ومقيم قطعه رقم ٧١٧٥، المقطم باكتشافه سرقة بعض المشغولات الأخرى العامة بابنته من داخل مسكنها تحت التشطيب بالطابق الثقي بذات العقار سكنه تم استصدار إذن النيابة العامة بضبط وإحضار كل من المتهم احمد ايمن س ع والمقيم كفر الشيخ سليم مركز طنطا الغربية والمتهم م م م ا والمقيم كفر الشيخ سليم مركز طنطا الغربية.

حيث تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت عن ضبطهم وتبين أن الأول يدعي احمد ا ع ٢٦ سنه مبلط ومقيم مركز طنطا الغربية، والثاني محمد م م أ 16 سنه مبلط ومقيم مركز طنطا الغربيه، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وقاموا بإخفاء المسروقات لدي صديق الأول ويدعي محمود م ا علي ٢٤سنه كهربائي ومقيم كفر الشيخ سليم مركز طنطا الغربية عميل سيئ النية.

وتم ضبط المتهم الثالث بواقعة سرقة ميرهان حسين وبحوزته المسوقات وإرشادهم وهي عبارة عن عدد 4 ساعات مختلفة الأشكال والماركات، وعدده 8 خاتم ذهب، وعدد 2 حلق ذهب، وعدد ۲ کولیه، وعدد 1 سلسله ذهب وعدد ۲ غویشه، والمضبوطات والعودة لديوان القسم، وكذا حقيبه بداخلها بعض المتعلقات والأدوات الشخصية والأحذية الخاصة بالمبلغ وعليه تم التحفظ على المتهمين.

تم استدعاء المبلغ حسين محمد حسین بسیونی و بعض المضبوطات عليه تعرف عليها وقرر بأنها المبلغ بسرقتها في المحضر وتم أخذ التعهد عليه بالتوجه النيابة صباح اليوم و توقع منه بذلك وتم تحريز المشغولات الذهبية يوصلها السابق و كذا عدد 4 ساعات مختلفه الأشكال و الماركات المضبوطة بإرشاد المتهمين .