عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مد أجل الحكم على الطبيب المتهم بالاعتداء على شقيقة زوجته بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية

 قررت  محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة النطق بالحكم علي  طبيب تجميل بتهمة هتك عرض فتاة، بعد أن كانت المحكمة أحالتها بجلستها السابقة لأخذ رأي المفتي لإعدامه لجلسة 29 إبريل .  

فقأت عينها.. قرار عاجل ضد المتهمة بالتعدي على ممرضة بمستشفى شبرا العام

عقاب شديد لـ قوادة المراهقات في مدينة نصر

عقوبة المتهم…

وكان محامي المجني عليها، في الجلسة السابقة دفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة (٢٦٧) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي:- من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة، وأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١ وبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم  وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم تتجاوز 18 سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتولين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح الدكتور عبدالله المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الأم أو زوج الأخت، كما اقتران تلك الجريمة بجريمة أخرى ألا وهي جريمة الخطف ولم يكتف عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290 من قانون العقوبات

txt

بدل العيش دولارات| إحالة صاحب مخبز وعامل للمحاكمة العاجلة

txt

فك شفرات| قرار عاجل بإخلاء سبيل تاجر الموسكى

معاشرة الطفلة معاشرة الأزواج..

وجاء خلال التحقيقات مع الطفلة وأقوال والدتها، أن المتهم أقدم على معاشرة الطفلة معاشرة الأزواج عدة مرات داخل الشقة بمنطقة هرم سيتي ويوم الأحد الموافق 2023 /8 / 27، قام إقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وصحبتها لشقه بمنطقة الحصري لمدة أربعة أيام وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج مرة أخرى.

وقالت والدة المجني عليها في التحقيقات: اللي حصل بنتي “س” متجوزة من "م. س. م" من ثلاث سنوات، ومن نحو ثلاثة شهور قامت باستضافة أختها "م" بالشقة سكنها بمنطقة هرم سيتي، وقام زوج “س" بإقناع بنتي القاصر بمعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات، كما قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء، يوم الأحد 27 أغسطس، وقامت بالذهاب معه لشقة الحصري لمدة 4 أيام وقام بمعاشرتها مرة أخرى معاشرة الأزواج برضاها.

كما كشفت الطفلة الضحية في التحقيقات: اللي حصل إن أختي “س” استضافتني شهر بشقة سكنها بمنطقة هرم سيتي، وقام زوج أختي  بإقناعي بمعاشرته معاشرة الأزواج عدة مرات برضايا داخل الشقة بمنطقة هرم سيتي، ويوم الأحد الموافق 2023/8/27، أقنعني زوج أختي بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة والذهاب صحبته إلى شقة بالحصري 4 أيام، وقام بمعاشرتي معاشرة الأزواج مرة أخرى.

غدا .. نظر الحكم على شيرين في سب وقذف محمد الشاعر

6 كيلو شابو | قرار من النيابة بشأن عفشة ديلر البساتين

البداية..

تعود تفاصيل الواقعة ليوم 2023/8/31، بتلقي معاون مباحث قسم أكتوبر، بلاغا تقدمت به سيدة  "ا. ح. ا" 44 سنة، يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" ذات 15 سنة، للاغتصاب على يد زوج ابنتها الكبرى، "مصطفى. س. م" (مشكو فى حقه) وهو زوج نجلة الأولى، وذلك لقيامه بإقناع الثانية، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مره اثناء اقامتها معهم بمنطقة هرم سيتى وأخرهم بمنطقة الحصري.

طبيب تجميل محكمة جنايات جنوب القاهرة الإعدام السجن الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

قرار بشأن 7 سلع.. هدية حكومية للمواطنين قبل رمضان 2024 .. تعرف عليها

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

فقأت عينها.. قرار عاجل ضد المتهمة بالتعدي على ممرضة بمستشفى شبرا العام

عقاب شديد لـ قوادة المراهقات في مدينة نصر

بدل العيش دولارات| إحالة صاحب مخبز وعامل للمحاكمة العاجلة

فك شفرات| قرار عاجل بإخلاء سبيل تاجر الموسكى

بالخرطوم بس.. حكم رادع من الجنايات ضد رجل تعدي علي زوجته

قرارعاجل ضدد السائق المتهم بدهس 3 طلاب في المرج

حدث ليلا| حماس: تصريحات نتنياهو تعرقل التوصل لاتفاق تهدئة في غزة.. علاء عبدالغني يكشف عن أبرز لاعب في صفقات الزمالك الشتوية

أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات.. وتتسبب في انقطاع الكهرباء بـ قنا

ترشيحاتنا

جائزة ضخمة.. كم سيحصل الفائز من نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك؟

الحكومة تعلن طرحا عالميا لإدارة وتشغيل المطارات المصرية

مبلغ خرافي لـ بطل كأس مصر بين الأهلي والزمالك .. إعلامي شهير يكشف

الجيش الإسرائيلي : لبنان يطلق عشرات الصواريخ على الجولان

الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر عملية إنزال للمساعدات في قطاع غزة

حلم حياتى.. حورية فرغلى تكشف عن مفاجأة كبيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. جورجينا تثير ضجة بإطلالة غير متوقعة

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

البطانة السبب .. فستان البلوجر أروى قاسم يشعل السوشيال ميديا

يتكرر كل 284 ألف عام.. يونيو القادم سيشهد كارثة مدمرة| تفاصيل

فيديو

مذهل.. أخصائي يضع ماء زمزم تحت المجهر| شاهد ماذا وجد!

معارض أهلا رمضان .. هذا سعر زجاجة الزيت الـ 800 مللي |فيديو

تواصل مع أسرتها .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة «فتاة الشروق»؟

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ