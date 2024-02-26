مد أجل الحكم على الطبيب المتهم بالاعتداء على شقيقة زوجته بالجيزة

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة النطق بالحكم علي طبيب تجميل بتهمة هتك عرض فتاة، بعد أن كانت المحكمة أحالتها بجلستها السابقة لأخذ رأي المفتي لإعدامه لجلسة 29 إبريل .

عقوبة المتهم…

وكان محامي المجني عليها، في الجلسة السابقة دفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة (٢٦٧) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي:- من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة، وأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١ وبذلك توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم تتجاوز 18 سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتولين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح الدكتور عبدالله المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الأم أو زوج الأخت، كما اقتران تلك الجريمة بجريمة أخرى ألا وهي جريمة الخطف ولم يكتف عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290 من قانون العقوبات

معاشرة الطفلة معاشرة الأزواج..

وجاء خلال التحقيقات مع الطفلة وأقوال والدتها، أن المتهم أقدم على معاشرة الطفلة معاشرة الأزواج عدة مرات داخل الشقة بمنطقة هرم سيتي ويوم الأحد الموافق 2023 /8 / 27، قام إقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وصحبتها لشقه بمنطقة الحصري لمدة أربعة أيام وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج مرة أخرى.

وقالت والدة المجني عليها في التحقيقات: اللي حصل بنتي “س” متجوزة من "م. س. م" من ثلاث سنوات، ومن نحو ثلاثة شهور قامت باستضافة أختها "م" بالشقة سكنها بمنطقة هرم سيتي، وقام زوج “س" بإقناع بنتي القاصر بمعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات، كما قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء، يوم الأحد 27 أغسطس، وقامت بالذهاب معه لشقة الحصري لمدة 4 أيام وقام بمعاشرتها مرة أخرى معاشرة الأزواج برضاها.

كما كشفت الطفلة الضحية في التحقيقات: اللي حصل إن أختي “س” استضافتني شهر بشقة سكنها بمنطقة هرم سيتي، وقام زوج أختي بإقناعي بمعاشرته معاشرة الأزواج عدة مرات برضايا داخل الشقة بمنطقة هرم سيتي، ويوم الأحد الموافق 2023/8/27، أقنعني زوج أختي بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة والذهاب صحبته إلى شقة بالحصري 4 أيام، وقام بمعاشرتي معاشرة الأزواج مرة أخرى.

البداية..

تعود تفاصيل الواقعة ليوم 2023/8/31، بتلقي معاون مباحث قسم أكتوبر، بلاغا تقدمت به سيدة "ا. ح. ا" 44 سنة، يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" ذات 15 سنة، للاغتصاب على يد زوج ابنتها الكبرى، "مصطفى. س. م" (مشكو فى حقه) وهو زوج نجلة الأولى، وذلك لقيامه بإقناع الثانية، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مره اثناء اقامتها معهم بمنطقة هرم سيتى وأخرهم بمنطقة الحصري.