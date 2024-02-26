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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر بالمستندات..مفاجأة حيثيات حبس غادة والي 6 شهور في واقعة سرقة فنان روسي

غادة والى
غادة والى

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بحبس الفنانة غادة والي 6 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي جوجى كوراسوف، واستخدامها دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.


وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه اطلعت على الاوراق واحاطت بها علما وبحثا قد اطمئنت الى صحه نسبه الاتهام المسنده إلى غادة والى، بالاضافة الى ما جاء باقوال صافيناز خالد وكيل عن المجني عليه والتى شهدت بانها تم تفويض من قبل المجني عليها للابلاغ عن الواقعه من تعدي المتهمه على حقوقه الماليه والادبيه عن طريق سرقه الرسومات الخاصه به ونسبته لنفسها واستعمال تلك الرسومات في محطه كليه البنات.

 

وقررت أيضا ان الرسومات المتعدى عليها هي اربع رسومات حددتهم بالتحقيقات وكذا ما ثبت بتقرير اللجنه المشكله من قبل النيابه العامه من كل من رمضان السيد عبد المقصود مدير عام الاداره العامه لبحوث صيانه وترميم الاعمال الفنيه بقطاع الفنون التشكيليه في وزاره الثقافه ومحمود محمد ابو اليسر كما ثبت بسؤال اعضائها بالتحقيقات ان الاربع رسومات موضوع الشكوى الخاصه بالفنان الروسي جورجي كوراسوف تتميز بعنصر الابتكار وذلك لكونها تتسم بالطابع الابداعي الذي يضفي عليها الاصاله.

 

كما ان التصميمات المنسوبه للمتهمه غاده والي مقلده ومنسوخه من اربع رسومات ماري البيان الخاصه بالفنان الروسي جورجي كوراسوف والمنشوره على موقعه الالكتروني على الانترنت والصفحه الخاصه به بموقع فيسبوك بتواريخ سابقه على تاريخ الاعمال الخاصه بمحطه كليه البنات مما يعد تعديا على حقوقه الادبيه والماليه.

 

وصرح المستشار القانونى احمد العطار وكيل الفنان الروسى ان الحكم مرضى للفنان الروسي جورجي كوراسوف واعلن سعادته بالقضاء المصرى وكيفية تطبيق القانون والعدالة المصرية والمساوة مع الجميع سواء مصريين او غير مصريين.

 

غادة والى الفنانة غادة والى

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