فك شفرات| قرار عاجل بإخلاء سبيل تاجر الموسكى

قررت نيابة الموسكى، إخلاء سبيل تاجر بكفالة مالية، فى اتهامه بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية، وفك شفرات قنوات فضائية بالمخالفة للقانون.





ونجحت الداخلية في ضبط المدير المسئول عن محل لبيع الإلكترونيات لحيازته أجهزة ريسيفر لفك شفرة القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.



وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (المدير المسئول عن محل للإلكترونيات "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة قسم شرطة الموسكـــى)،ببيع وتداول أجهــزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المُشفرة من خلال الاتصـــال بالإنترنت.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وضبط المذكور حال تواجده بالمحل.. وعثر بداخــل مخزن مُلحق به على (120 جهاز ريسيفر "ماركات مختلفة" مُجهزين لفك شفرات القنوات الفضائية المشفـــرة)، بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.