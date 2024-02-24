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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرارعاجل ضدد السائق المتهم بدهس 3 طلاب في المرج

أرشيفية
أرشيفية

قررت جهات التحقيق بالمرج ، إحالة سائق سيارة تريلا المتهم بدهس 3 طلاب إلي للمحاكمة العاجلة والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث.

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البداية..

وكانت نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، في القبض على سائق سيارة «تريلا» المتهم بدهس 3 طلاب في المرج، والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث بعد هروبه عقب ارتكابه الحادثة، تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا يفيد دهس سيارة تريلا لـ3 أطفال وشخص رابع، أثناء استقلالهم دراجة نارية أمام شارع النقطة في منطقة بركة الحاج بنطاق قسم المرج.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين لها وفاة كلا من صالح محي سليم الجندى، أحمد رجب محمد بخيت، ويوسف عادل عبد الدايم عاشور، بينما أصيب شخص رابع من عائلة الجندي وجميعهم مقيمون في من دائرة القسم، وتم نقل المصاب في سيارة إسعاف إلى مستشفى السلام لإسعافه.

وشكلت أجهزة الأمن فريق بحث وتمكنت من تحديد السيارة والقبض على المتهم، وتبين أنه لا يحمل تراخيص سير للسيارة، وبمواجهته أقر بما هو منسوب إليه، وقامت أجهزة الأمن بإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق، بينما تم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

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