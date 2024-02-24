بالخرطوم بس.. حكم رادع من الجنايات ضد رجل تعدي علي زوجته

عاقبت محكمة جنايات القاهرة،عامل بالحبس سنة لإدانته بضرب زوجته بمسكنهما في المعصرة بجنزير وخرطوم مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات ومصادرة الجنزير المضبوط .

جنزير حديدي و خرطوم..

وجاء في أمر الإحالة، قيام المتهم “مصطفى . ن” عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة ، باحتجاز المجني عليها زوجته بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وعذبها بدنيا بأن أوثق وثاقها بأداة تالي وصفها وانهال عليها ضربا بأداة تالي وصفها فأحدث بها الإصابات، كما إحراز المتهم أدوات جنزير حديدي و خرطوم دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.

ضربها بالخرطوم..

وكشفت الزوجة المجني عليها خلال التحقيقات، إنها حال تواجدها بمسكن المتهم قام المتهم باحتجازها لمنعها من الخروج من مسكنه بتوثيق يديها باستخدام أداة “جنزير حديدي”، وانهال عليها ضربًا باستخدام الأداة “خرطوم” استقرت بأماكن متفرقة بجسدها محدثًا ما بها من إصابات، كما قالت أحدي جيران المجني عليها أن المجني عليها حال تواجدها بمسكنها الذي تقطن به رفقة زوجها قام المتهم بتوثيقها لمنعها من الخروج من مسكنه.



تحريات المباحث..

وأكدت تحريات معاون مباحث قسم المعصرة صحة الواقعة وأضاف بتمكنه من ضبط المتهم وكذا ضبط الأداة المستخدمة في توثيقها وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وباستجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة أقر باقترافه للواقعة وبسؤال نجله الطفل الصغير استدلالا قرر بذات ما أقر به الشهود.