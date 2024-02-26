فقأت عينها.. قرار عاجل ضد المتهمة بالتعدي على ممرضة بمستشفى شبرا العام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن 5 سنوات غيابيا للمتهمة بفقء عين “فقع”، وإحداث عاهة مستديمة لممرضة بمستشفى شبرا العام.

وكانت وصلت المجني عليها إلى محكمة شمال العباسية لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاعتداء عليها داخل مستشفى شبرا العام، في القضية المعروفة بفقء عين ممرضة شبرا.

وكانت قد قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة المتهمة بفقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام للجنايات، إثر مشادة نشبت بينهما، ادعت فيها المجني عليها بقيام المتهمة بالتعدي عليها بآلة حادة بعد منعها من اصطحاب طفل من داخل المستشفى لعدم كونها من الدرجة الأولى له.

وقالت المتهمة بفقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام، إنها عندما منعتها الممرضة من الدخول إلى غرفة ابنة عمها المريضة دارت بينها وبين الممرضة اشتباك بالأيدي، موضحة أنه أثناء الاشتباك جاءت ممرضة أخرى تعدت عليها بالضرب.

وواصلت: اتخانقنا مع بعض لما منعتني أدخل لبنت عمي، وجت ممرضة زميلتها ضربتني معاها، وقالوا لي تعالوا نراضيكم على بعض ودخلوني مكان مفهوش كاميرات وقفلوا عليا الباب وكان في ممرضات كتير ضربوني وأنا كان معايا تليفوني كنت بدافع بيه عن نفسي.