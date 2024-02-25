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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقاب شديد لـ قوادة المراهقات في مدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بالسجن 6 سنوات لسيدة تستقطب الفتيات ذوات الأقل من 18 عامًا، لممارسة الدعارة مع الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية. 

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2000 جنيه عن الليلة الواحدة

جاء خلال التحقيقات، أن قوادة لديها معلومات جنائية تقوم باستقطاب الفتيات الصغيرات من خلال صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي وتغريهن بالأموال مقابل ممارسة الدعارة مع الرجال راغبي المتعة الحرام، كما أن المتهمات يقمن بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الزبائن من الجنسيات الأجنبية والعرب مقابل ألفين جنيه عن الليلة الواحدة.

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البداية

عندما ألقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، بمديرية أمن القاهرة القبضعلى سيدة تخصصت في الأعمال المنافية للآداب، وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطةالمتخصصة، عن وجود شقة سكنية تروج السيدة المقيمة فيها لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابلمبالغ مالية، بمنطقة التجمع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ٤ فتيات ، تمت إحالتهن إلىالنيابة العامة التي تولت التحقيق، وقالت الفتيات إنهن لم يفعلن شيئا وما زلن أبكارا.

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