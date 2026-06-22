استثمارات عقارية جديدة تتجاوز 16 مليار جنيه بعد استكمال التصاريح الرسمية

تشهد القاهرة انطلاق مرحلة التنفيذ بمشروع سكني جديد بعد استكمال جميع التصاريح والموافقات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، بما يشمل اعتماد المخطط العام، وموافقات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، إلى جانب رخص المباني وتصاريح الحفر، وذلك تمهيدًا لبدء الأعمال الإنشائية خلال الفترة المقبلة.

يمتد المشروع على مساحة 23 فدانًا بإجمالي مساحات بنائية تقترب من 96.6 ألف متر مربع، وبحجم استثمارات يتجاوز 16 مليار جنيه.

ويضم وحدات سكنية بمساحات متنوعة، مع اعتماد نظام تسليم نصف تشطيب، بما يتيح مرونة أكبر في استكمال التشطيبات وفق احتياجات الملاك.

يرتكز التخطيط العمراني على توزيع الكتل السكنية حول مساحات خضراء ومناطق مفتوحة، إلى جانب تخصيص مناطق ترفيهية وخدمية، ومسارات مخصصة للجري وركوب الدراجات بطول 1.4 كيلومتر. كما يتضمن المشروع منطقة تجارية على الواجهة الرئيسية، ومركزًا اجتماعيًا، فضلًا عن مواقف سيارات تحت الأرض ومنظومة تأمين تشمل عدة بوابات رئيسية وأنظمة مراقبة.

ويأتي استكمال الإجراءات التنظيمية في إطار الالتزام بالضوابط التخطيطية المعتمدة والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، حيث أشارت شركة Imarrae في بيان لها إلى جاهزية المشروع للانتقال إلى مرحلة التنفيذ وفق الجدول الزمني المعلن.