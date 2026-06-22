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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اكتمال مرحلتين بمشروع إداري متكامل يعزز جاهزية بيئات الأعمال بشرق القاهرة

مشروع
مشروع
أحمد عبد القوى

تشهد سوق العقارات الإدارية في مصر توسعًا في المشروعات الجاهزة للتشغيل، مدفوعة بزيادة الطلب على مقرات أعمال متكاملة توفر بيئة مناسبة للنمو والتوسع وتحسين كفاءة التشغيل. وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن الانتهاء الكامل من المرحلتين الأولى والثانية بأحد المشروعات الإدارية بمنطقة شيراتون، مع استمرار الأعمال بالمراحل المتبقية واقتراب جاهزية المشروع للتسليم خلال عام 2026.

ويستهدف المشروع توفير بيئة أعمال حديثة تعتمد على التخطيط المتكامل للمساحات الإدارية، بما يسمح للشركات والمؤسسات بتأسيس مقرات تشغيلية تتوافق مع احتياجاتها المختلفة، مع توفير عناصر داعمة للحركة الداخلية والتواصل بين العاملين.

ويستفيد المشروع من موقعه على أحد المحاور الرئيسية بشرق القاهرة بالقرب من مطار القاهرة الدولي، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى مناطق الأعمال المختلفة وتقليل زمن الانتقال، وهو ما يمثل أحد العناصر المهمة للشركات التي تعتمد على سرعة الحركة والاتصال المستمر بالعملاء والشركاء.

كما يضم المشروع بنية تحتية تشغيلية تشمل أنظمة فنية وإدارية حديثة تستهدف رفع كفاءة الأداء وترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب تصميمات مرنة تسمح بتوظيف المساحات وفق طبيعة الأنشطة المختلفة، بما يعزز الاستفادة من الوحدات الإدارية ويواكب متطلبات بيئات العمل الحديثة.

ويأتي ذلك ضمن توجهات تستهدف دعم التنمية العمرانية وتوفير مقرات أعمال متطورة تساند النشاط الاقتصادي والاستثماري. وتندرج هذه الجهود ضمن مشروعات شركة نيشنز أوف سكاي، الذراع العقاري لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من خلال مشروع "سكاي ريدج إكزكيوتيفز" بمنطقة شيراتون، الذي يقترب من مراحل التسليم والتشغيل الفعلي.

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