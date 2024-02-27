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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة بكلية التجارة بسوهاج

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، أصدر قرارًا وزارياً رقم (٣٠٠)  علي إعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريس بنظام الساعات المعتمدة لشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة بالجامعة.

وأكد الدكتور حسان النعماني على أن  الجامعة تحرص على تطوير اللوائح الدراسية لبرامج البكالوريوس بجميع الكليات، وفقاُ للمعايير الدولية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، ومواكبة المستجدات العالمية في طرق وأساليب التدريس الحديثة.

وقد التهنئة لجميع منسوبي كلية التجارة بالجامعة، مشيراً إلى أنه  تم إعداد لائحة الساعات المعتمدة بما يتماشى مع خطه الدولة نحو تطوير التعليم الجامعي واتجاه الجامعة إلى استحداث العديد من البرامج الجديدة التي تمثل مزجا بين التخصصات التي تواكب التغيرات التكنولوجية والتطور العلمي مع استيفاء متطلبات سوق العمل المتنامية.

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وأضاف الدكتور محمد الصغير عميد الكلية، أنه  تم تطوير ‎اللائحة الجديدة لتعمل بنظام الساعات المعتمدة، وتضمينها مقررات دراسية جديدة لتواكب احدث اللوائح التخصصية الأكاديمية وفقاً للمعايير الدولية، وبما يتبح للطلاب الحرية فى اختيار المقررات الدراسية.

والتخرج بعد اجتياز عدداً من المقررات الدراسية، وذلك طبقاً للحد الأدني من الساعات المعتمدة التي تحددها اللائحة، حيث أن  من خلال تلك البرامج يستطيع الطالب التخرج من الكلية بمجرد الإنتهاء من دراسة المقررات والساعات التي تقرها لائحة الكلية الخاص به.

وبالتالي ليس شرطاً البقاء في الكلية المدة كاملة، ولكنه حال انتهاء الساعات يستطيع التخرج في فترة زمنية أقل، تصل ل٣سنوات أو ٣ سنوات ونصف، وذلك وفقاً لقدراته.

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