قرار عاجل ضد عصابة فرض الإتاوات على الأراضي والمزارع بالشيخ زايد

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى فرض السيطرة على الأراضى والمزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات .



وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه .



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بوجود إطلاق أعيرة نارية بقطعة أرض زراعية بمنطقة الشيخ زايد.



بالانتقال والفحص وسؤال كل من مالك مزرعة ، محامية "وكيلة عن مالك مزرعة آخرى" ، وخفير قرروا بدخول بعض الأشخاص المسلحين للأرض الزراعية المشار إليها وإطلاق أعيرة نارية ومحاولة الاستيلاء على الأرض عنوة.



بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم 2 بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى فرض السيطرة على الأراضى والمزارع