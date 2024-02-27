القبض على شخص يروج للمواد المخدرة عبر فيسبوك | صور

القت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي شخص بالقاهرة لقيامه بالترويج والإتجار بالمواد المخدرة عبر موقع "فيس بوك" .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" واستخدامها فى الترويج لبيع الأقراص المخدرة ، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته عدد 2000 قرص مخدر ، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

فقد تم ضبط شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزتهما ( 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدرى الهيدرو والآيس – 180 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية).

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزته بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات ، وإعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.