عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على شخص يروج للمواد المخدرة عبر فيسبوك | صور

مروج المواد المخدرة
مروج المواد المخدرة عبر الفيس بوك

القت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي شخص بالقاهرة لقيامه بالترويج والإتجار بالمواد المخدرة عبر موقع "فيس بوك" .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" واستخدامها فى الترويج لبيع الأقراص المخدرة ، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته عدد 2000 قرص مخدر ، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات .

فقد تم ضبط شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزتهما ( 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدرى الهيدرو والآيس – 180 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية).

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزته بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات ، وإعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الإتجار بالمواد المخدرة الحشيش الفيس بوك القاهرة المواد المخدرة حشيش عقار الترامادول مديرية أمن القاهرة مخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

موضوعات متعلقة

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق

العاملون بصناعة المجوهرات تنعى الخواجة حسني.. وتناشد الداخلية ضبط الجناة

في واقعة قتل جواهرجي بولاق والسطو علي محله.. المعمل الجنائي يرفع البصمات|صور

بعد قت.ل جواهرجي بولاق وسرقة محله.. الأمن يفحص الكاميرات ويتتبع الجناة

كواليس مقتل الخواجة حسني ببولاق بعد هجوم ملثمين على محله وسرقة محتوياته| صور

ماذا قال اللواء محمود توفيق خلال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب؟

كثافات مرورية مرتفعة في ميدان لبنان بالجيزة | فيديو

لو تسافر بره .. ماذا قال الرئيس السيسي لوالدة فتاة الشروق ؟

ترشيحاتنا

حقيقة رغبة شيكابالا التنازل عن شارة القيادة لعبد الله السعيد أمام الأهلي

عاجل| الخط الثالث للمترو يعلن تغيير كافة مواعيد العمل بداية من الغد

الذروى الخميس.. «الأرصاد» تحذر من طقس الأيام القادمة

مد فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 لمدة أسبوع

مد أجل الحكم في طعن المندوه الحسينى على استبعاده من انتخابات الزمالك

نيويورك تايمز تكشف عن تصاعد حدة استهداف القوات الأمريكية بسبب إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة.. سارة سلامة تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

أبوك استشهد.. مقطع فيديو يوثق ردة فعل صادمة لطفل فلسطيني

كارثة.. شيف مشهورة تقدم طريقة لعمل المخلل تسبب السرطان| تفاصيل

الكشف عن 5 أسباب وراء اختفاء العصافير في روسيا.. ما القصة؟

فيديو

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ