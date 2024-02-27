مد أجل الحكم في طعن المندوه الحسينى على استبعاده من انتخابات الزمالك

قررت المحكمة الإدارية العليا مد أجل الحكم في الطعن المقام من حسام الدين المندوه الحسيني، المرشح بانتخابات نادى الزمالك، على حكم استبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك لجلسة 11 مارس .

وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما ببطلان الحكم الصادر بشأن استبعاد حسام المندوه من منصب أمين صندوق نادي الزمالك.

وجاء ذلك عقب صدور قرار من محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، وبالتحديد في يوم 14 من شهر يناير الماضي، والذي يفيد بـ استبعاد صحة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك فيما عدا مقعد أمين الصندوق، والمرشح عليه حسام المندوه.

وتقدم حسام المندوه بطعنين أمام الدائرة العليا فحص في المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، وذلك على القرار الصادر له باستبعاده من منصب أمين صندوق نادي الزمالك.