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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ180 ألف مواطن بالعيادات الخارجية بالمستشفيات

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لــ 180 ألف و906 حالة بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال بالمستشفيات على مدار شهر يناير الماضي.

وذلك ضمن مجموعة من القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة نظمتها مديرية الصحة على مستوى مراكز وقرى المحافظة من خلال نخبة من الأطباء بكافة التخصصات، لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

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من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ،جهود المديرية خلال يناير الماضي حيث تم تقديم خدمات طبية وعلاجية لحوالي 180 ألف و906 حالة، منها 141 ألف و932 بالعيادات الخارجية، و38 ألف و974 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، مشيراً إلى إجراء 5501 عملية جراحية ، وخدمات غسيل كلوى لـ 1099 مريضاً بإجمالي 12630 جلسة غسيل كلوى ،وإجراء 556 حالة ولادة، وخدمات علاج طبيعي لـ 1946 مريضا بإجمالي 6241 جلسة علاج طبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ 14268 حالة وأشعة تلفزيونية لحوالي 3516 حالة وأشعة مقطعية لـ 1467 حالة، وإجراء 36836 تحليلا لعدد 13724 حالة ، ورسم قلب لـ 4138 حالة و 5 حالات مناظير و14 دوبلر، و 374 ايكو، و 86 c.arm، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ 46 ألف و 273 حالة وتقديم خدمات عناية مركزة لـ 870 مريضا بإجمالي 3705 يوم علاج وحضانات لـ 572 طفلا بإجمالي 3498 يوم علاج

 

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