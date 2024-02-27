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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هيئة الكتاب تفتتح أول معارضها بجامعة الأزهر في أسيوط

معرض الأزهر للكتاب
معرض الأزهر للكتاب

افتتحت أمس الاثنين، الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، أول معرضها في جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط، برئاسة الدكتور سلامة داوود، وذلك بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة منها: الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة متمثلة في هيئة الكتاب، بنشر المعرفة وإعادة بناء الوعي وترسيخ الهوية المصرية، في كافة المحافظات المصرية بشكل عام، ومحافظات صعيد مصر بشكل خاص، ويستمر المعرض حتى يوم 6 مارس المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وشارك في الافتتاح الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط، ومحمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة، والدكتور صابر السيد، وكيل كلية اللغة العربية بالجامعة، وضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وأسامة أمين مدير عام المكتبة المركزية.

وشهد المعرض منذ الساعات الأولى لإفتتاحه، إقبالًا كبيرًا من طلاب الجامعة، الذين توافدوا عليه لإقتناء كتب وإصدارات الهيئة المختلفة، حيث تشارك الهيئة بأكثر من 1500 عنوان من إصداراتها في كافة مجالات المعرفة، ومن بينها مشروع استعادة طه حسين وأيضًا موسوعة مصر القديمة في 16جزءًا، وفجر الضمير، وأقسام مصر الجغرافية، وأبو الهول لـ عالم المصريات الدكتور سليم حسن، وكتاب «قصة حياتي» سيرة ذاتية لـ أحمد لطفي السيد، وحياة صوت أم كلثوم للدكتورة سهير عبد الفتاح، وتقديم الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى، ومجموعة كتب ثروت عكاشة، وكتاب بدائع الزهور، وسلسلة ما، وإصدارات حكايات النصر، وديوان الشعر المصري، وكتاب عاصمة الخلود، وموسوعة القتلة للدكتور محمد الباز، ومجموعة من كتب التراث والتراث الحضاري، ومنها كتاب الأغاني في 24جزءًا، وكتاب القاهرة شوارع وحكايات في طبعته الخامسة، فضلا عن إصدارات سلسلة تاريخ المصريين، والألف كتاب الثانية، بالإضافة إلى الإصدارات الإبداعية والفكرية التي أصدرتها الهيئة.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود قطاعات وزارة الثقافة

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