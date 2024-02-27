حماقى يواصل جولته الأمريكية ويشعل حفل لوس أنجلوس بحضور غير مسبوق.. شاهد

واصل الميجا ستار محمد حماقي حصد المزيد من النجاحات فى ثان حفلاته ضمن جولته الغنائية بأمريكا الشمالية والتى أقيمت فى لوس أنجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وللمرة الثانية، عقب نجاح حفل تورنتو الكندية، تواجد عدد غير مسبوق بحفل حماقى في لوس أنجلوس متخطيا الطاقة الاستيعابية وذلك عقب نفاذ تذاكر الحفل كاملة قبل إقامته ب 48 ساعة حيث تواجد الآلاف من ابناء الجاليات العربية واصدقائهم من مختلف الجنسيات الأجنبية.



وكالعادة اشعل حماقى الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة ذات الايقاعات والتوزيعات المميزة منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" و" أم الدنيا" .. وغيرها ممن اشاعات البهجة .. بالإضافة الى "أدرنالين " و "قلبي حبك جدا جدا" بالإضافة الى حدث اغنيتين له وهما "لمون نعنان" و"حبيت المقابلة" .. وغيرها من الأغاني التي اشعلت وصلات الرقص طوال فترة تواجده على خشبة المسرح.

وحرص حماقي على التعبير عن مدى رضائه بما حققه في حفل لوس أنجلوس حيث نشر عدد من فيديوهات الحفل عبر خاصية ال "استورى" على صفحته الخاصة ب"فيس بوك" و"انستجرام" وكتب بالإنجليزية قائلا : " شكرا لوس انجلوس على هذه الطاقة المذهلة الرائعة'

ومن المقرر ان يواصل حماقي جولته بعد ذلك للولايات المتحدة الامريكية حيث يحي حفله القادم بولاية نيويورك الأكثر زحاما فى الولايات المتحدة الأمريكية في الأول من مارس وفى اليوم التالي يتجه للعاصمة واشنطن لإحياء اضخم حفلات جولته الغنائية التي يختتمها بمدينة ديترويت التى تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الامريكية.