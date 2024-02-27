دراسة تكشف حقيقة صادمة عن الرجال بعد الزواج

كشفت دراسة صينية حديثة عم مفأجاة حقيقة قد لا يتوقعها البعض بشأن الرجال بعد الزواج.

وتبين من الدراسة التي نشرت في “مجلة الاقتصاد والبيولوجيا البشرية”، أن الرجال يصبحون بدينين وكسالى بعد الزواج.

وأوضحت الدراسة وفقً ما ذكرت صحيفة “الديلي ميل” أن الرجال يبدأون في اكتساب الوزن خلال خمس سنوات من عقد قرانهم.

وأرجعت الدراسة السبب المباشر وراء ذلك إلى أكل المزيد من السعرات الحرارية وممارسة رياضة أقل.

واكتشفوا أن الزواج يرتبط بتأثير كبير على درجات مؤشر كتلة الجسم، حيث يعاني 5.2% من الرجال المتزوجين من زيادة الوزن وزيادة معدلات السمنة بنسبة 2.5%.

ومع ذلك، لم يكن هناك دليل على وجود اتجاه مماثل بين النساء، علمًا بإن الدراسة وجدت في الصين، لكن الباحثين يعتقدون أنها مشكلة دولية.

وقال شيوين تشيوان، من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: "هذه الظاهرة، التي يشار إليها عادة باسم "السمنة السعيدة"، تم إثباتها من خلال العديد من الدراسات الجماعية التي أجريت في الدول الغربية المتقدمة".

وأضاف "تشيوان" : "بعد عقد الزواج، غالبًا ما يمارس الرجال رياضة أقل ويأكلون أكثر، وهذا يؤدي إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم".

وتابع: "يواجه الرجال خطرًا كبيرًا للإصابة بالسمنة مع تقدمهم في السن، لذلك بعد الزواج، من المهم ألا "يستسلموا للوضع" من خلال الحفاظ على عادات الأكل الصحية وممارسة الرياضة بانتظام".

وواصل: "في المقابل، لم يكن هناك اتجاه واضح لمؤشر كتلة الجسم الأنثوي بعد الزواج".

الرجال بعد الزواج

ونبهت الدراسة بأن درجات مؤشر كتلة الجسم لدى الذكور تستمر في الارتفاع خلال السنوات الخمس الأولى بعد الزواج، تليها فترة من الاستقرار.

وأكد الباحثون أن ذلك يسلط الضوء على أهمية تعزيز اللياقة البدنية وإدارة الصحة داخل الأسر، واقترحوا أن تستهدف السلطات الصحية المتزوجين حديثًا بالنصائح الغذائية.