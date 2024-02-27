فى رأس البر.. زحام شديد يحاوط محمد إمام بسبب كوبرا

نشر الفنان محمد إمام مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء تصوير بعض المشاهد فى مسلسل "كوبرا" فى دمياط برأس البر.

وعلق محمد إمام: أنا تقريباً اتصورت مع رأس البر ودمياط كلها .. شكراً على الاستقبال العظيم وعلى الحب ده كله .. انا بحبكم اكتر بكتير .. و شكر خاص لرجال الداخلية على مجهودهم في تأمين و تيسير عملية التصوير في وسط الحشد الكبير ده .. شكراً ليكم جميعاً.

أعلنت منصة شاهد عن استعدادها لعرض مسلسل كوبرا للفنان محمد عادل إمام بعد أيام من حالة الجدل التى أثارها المسلسل بسبب توقفه أكثر من مرة.

وطرحت شاهد البوستر الدعائي للمسلسل استعدادا لعرضه بشكل رسمي في موسم رمضان 2024.

ونفت قناة mbc مصر الفضائية، ما تردد عن إيقاف مسلسل الفنان محمد إمام الجديد كوبرا، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وكتبت قناة mbc مصر الفضائية، في منشور لها عبر تطبيق انستجرام: «المنتج حسن عسيري ينفي إيقاف مسلسل كوبرا بطولة الفنان محمد إمام مؤكدا استمرار التصوير بوتيرة متسارعة».

محمد إمام - مسلسل كوبرا

أعلن الفنان محمد إمام عن مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل كوبرا.

وروج للعمل عبر حسابه على فيسبوك وكتب:"توكلنا على الله

مسلسل "كوبرا " .. رمضان٢٠٢٤ إن شاء الله تأليف : أحمد أبو زيد .. إخراج : أحمد شفيق على قنوات MBC.