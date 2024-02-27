غدا.. الجامعة العربية تستضيف اجتماعات وزراء الشباب

تستضيف جامعة الدول العربية صباح غد الأربعاء اجتماع الدورة الـ 70 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس ، يليه بعد ظهر غد اجتماع الدورة الـ 47 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة محمد النابلسي وزير الشباب الأردني.



وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة ، في بيان صحفي اليوم ، "إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي تترأسه مصر يضم في عضويته كلا من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، ودولة الكويت، ودولة ليبيا".

وأشارت السفيرة هيفاء أبوغزالة إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الشباب والرياضة - الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) عقدت اجتماعات اللجان الفنية المعاونة للمجلس (الشبابية - الرياضية - المالية) خلال الفترة من 28 إلى 29 يناير 2024 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأفادت بأن هذه الاجتماعات تأتي في أعقاب التحديات والتطورات المتسارعة على المستوى الإقليمي والدولي خاصة التي تعيشها المنطقة العربية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها أهالي غزة وخاصة فئة الشباب ، وإدراكاً من وزراء الشباب والرياضة العرب لأهمية النهوض بالشباب العربي باعتباره طاقة بشرية هائلة لدعم التنمية العربية، وضرورة بذل الجهود الحثيثة لتمكينهم على كافة المستويات من أجل إعادة البناء نحو الأفضل وتحمل مسؤولياتهم في مواجهة التحديات التي تؤثر على الشباب العربي.

وأكدت السفيرة هيفاء أبوغزالة ضرورة العمل على تنفيذ الأنشطة المدرجة على أجندة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين وزارات الشباب والرياضة العرب في الدول العربية بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب من أجل ضمان نجاح الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية المهمة للشباب العربي ومنها؛ اعتماد إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن خلال عام 2024 وإدراجها على جدول أعمال القمة العربية القادمة، مؤتمر نصرة القدس ومقدساته الإسلامية والمسيحية بدولة فلسطين، ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء اتحاد الشباب العربي ومقره جمهورية مصر العربية.

وتتضمن البرامج : نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، الملتقى العربي للمخترعين الشبان ، لقاء عربي حول آليات وآفاق التطوع الشبابي في الوطن العربي بالجمهورية الجزائرية، الملتقى العربي للتخييم والغوص الفوتوغرافي بالجمهورية التونسية، منتدي الشباب العربي الأوروبي الثامن، منتدى الشباب العربي الصيني، طرابلس عاصمة الشباب العربي لعام 2024، برنامج رحلة المشاعر المقدسة العاشر لشباب الدول العربية بالمملكة العربية السعودية، سفينة النيل للشباب العربي بجمهورية مصر العربية، جائزة التميز للشباب العربي لعام 2023 حول الأمن الغذائي.

كما تتضمن العديد من الأنشطة الرياضية مثل دورة التشريعات والأنظمة الرياضية، دورة تنمية قدرات الأندية الرياضية العرب بدولة فلسطين، دورة ريادة الأعمال في المجال الرياضي بالمملكة الأردنية الهاشمية، المهرجان العربي للرياضة المدرسية بالجمهورية الجزائرية، الملتقى العربي الأول لتعزيز التشجيع الحضاري في كرة القدم بالجمهورية اللبنانية، ملتقى الرياضة والتنمية للدول العربية بجمهورية مصر العربية، بطولة كأس جامعة الدول العربية للسفارات 2024، الأقصر عاصمة الثقافة الرياضية العربية لعام 2024.

وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة :إن قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) يحرص على المتابعة المستمرة مع وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية ما يتعلق بدعم الشباب العربي والعمل كنقطة تواصل من أجل تبادل المعلومات والخبرات بين وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية وتبادل الخطط والبرامج الشبابية الحالية والمستقبلية التي وضعتها الدول العربية.