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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حماية المصالح الاستراتيجية.. الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة والقيادات الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسبما أفادت قناة “إكسترا نيوز” في خبر عاجل.

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تناول الاجتماع عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة بالأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحمايتها مصالحها الاستراتيجية .

 

كما تم استعراض المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتداعيتها على الأمن القومي والجهود الداعمة للشعب الفلسطيني للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية .

 

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