5 فئات.. اللفت يسبب مشاكل خطيرة لهؤلاء الأشخاص

يعد اللفت من الخضروات الغنية بالفوائد الصحية، لكن قد يكون له بعض الأضرار عند الإفراط في تناوله أو في حالات صحية معينة.

ونعرض لكم في هذا التقرير، أهم الفئات الممنوعة من تناول اللفت، وفقا لما جاء في موقع “فارمسي”.

المهددون بحصوات الكلى: يحتوي اللفت على حمض الأكساليك، الذي قد يتسبب في تكوين حصوات الكلى لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بها.



التهابات المعدة: قد يسبب اللفت عسر الهضم والانتفاخ، خاصةً عند الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه بعض أنواع الخضروات.



الغدة الدرقية: قد يتداخل اللفت مع امتصاص اليود، الذي يعد ضروريًا لصحة الغدة الدرقية.

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نقص فيتامين ب12: قد يتسبب تناول كميات كبيرة من اللفت في نقص فيتامين ب12، خاصةً لدى النباتيين.



الأدوية: قد يتفاعل اللفت مع بعض الأدوية، مثل أدوية سيولة الدم.

ملاحظة:

تختلف شدة هذه الأضرار من شخص لآخر، وتعتمد على كمية اللفت المتناولة والحالة الصحية للمريض.