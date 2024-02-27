رغم استبعاده.. كهربا يتواجد في ملعب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

ظهر محمود محمود عبد المنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في استاد القاهرة، رغم استبعاده من مباراة الأهلي وبلدية المحلة.

وحرص كهربا على التواجد في الاستاد، رغم استبعاده من قبل المدرب السويسري مارسيل كولر، لتقديم الدعم لزملائه في الفريق خلال مواجهة بلدية المحلة.

ويلتقي الأهلي مع بلدية المحلة، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة لحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط.