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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير استراتيجي يكشف رسائل إسرائيل من هجماتها على لبنان

صدى البلد

قال العميد يعرب صخر، الخبير الاستراتيجي، إن تكتيك الحرب وما تفعله دولة الاحتلال الإسرائيلي في غاراتها على جنوب لبنان ليس وليد وقتنا الحالي، بل إنها دائمة العبث منذ اللحظة الأولى لوجودها كمحتل ولا يقتصر العدوان على لبنان بل أينما حلت وأينما استطاعت.

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وأضاف «صخر»، في مداخلة هاتفية على  قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بعض الأطراف توفر لدولة الاحتلال الذرائع والحجج والتبريرات للعبث بجنوب لبنان، موضحاً أنَّ الاحتلال يرسل رسائل إلى لبنان من خلال عملياته بالجنوب، والرسالة الأساسية تقول: «لا تحدنا أمكنة أو أزمنة في ضرباتنا بلبنان أو في مناطق أخرى».

 

وتابع الخبير الاستراتيجي: "لا يحد الآلة العسكرية الإسرائيلية زمان ومكان في لبنان، وعملياتها بعد الـ 7 من أكتوبر اقتصرت في البداية على بعض المناطق الحدودية للبنان وتصاعدت تدريجياً لتصل بعلبك وشمال صيدا وغيرها تشي بأن إسرائيل تتحضر لشيء ما أكبر من ذلك".

 

واستطرد: "انفلات الأمور من جانب إسرائيل في جنوب لبنان وترسل رسالة أساسية بأنها أضحت جاهزة لتوجه وجتها نحو لبنان، بعد أن أوشكت على الانتهاء من غزة".

الاحتلال إسرائيل لبنان غارات اخبار التوك شو

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