عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسى تشهد حفل ختام البرنامج التدريبي فن وتطوير صناعة المخبوزات

صدى البلد

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم في " حفل ختام البرنامج التدريبي فن وتطوير صناعة المخبوزات بمعايير دولية " الذي يأتي فى إطار التعاون بين المجلس القومي للمرأة وشركة  "لوسافر مصر "  لصناعة الخمائر ، في  تنفيذ تدريب على فن صناعة المخبوزات بمعايير دولية لعدد 46 متدربة.

وقد شهد اللقاء حضور كل من الأستاذة مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة والمهندس وليد ناصف مدير عام شركة "لو سافر  مصر" لصناعه الخمائر والاستاذ محمد الابيض رئيس القطاع التجارى لشركة "لو سافر مصر".  

وقد أعربت الدكتورة  مايا مرسى عن سعادتها بالتعاون المثمر مع شركة " لو سافر مصر " مشيدة بالروح التى خرجت من خلال التدريب بمراحله المتنوعة وسعادة المشاركات به وبنتائجه . 

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة أن التدريب يساعد  العديد من السيدات علي تعلم حرفة جديدة تكون نواة لمشروع صغير يدر عليهن وعلي أسرهن  دخل ويساعدهم علي تخطي الصعوبات الحياتية  . 

وثمنت الدكتورة مايا مرسى جهود فرع المجلس بالجيزة والتجربة المتميزة للمطبخ حيث أنه كان نواة لتنفيذ نفس التجربة بالمحافظات حيث أن المجلس لديه الان أكثر من ٥٠ مطبخ" المصرية" على مستوى محافظات الجمهورية والذي تضمن  العديد من الصناعات المتميزة والتى على رأسها صناعة الشوكولاته والمخبوزات وأشهر المأكولات المتنوعة.

وعبرت مي محمود عن سعادتها بجهود المتدربات خلال مراحل المسابقة  ورغبة المشاركات فى تقديم مخبوزات متميزة من خلال التزامهم خلال التدريب.

التعاون المثمر مع القطاع الخاص

واكدت أهمية التعاون المثمر مع القطاع الخاص من اجل استفادة اكبر عدد من السيدات  معربة على استمرار التعاون المثمر بين المجلس القومى للمرأة وشركة " لو سافر مصر " .

وفى نهاية اللقاء قدم المهندس وليد ناصف مدير عام شركة "لو سافر مصر" لصناعه الخمائر درع الشركة الدكتورة مايا مرسى وتم التقاط الصور التذكارية للمشاركين والفائزات بالاختبار .


وقد تم إعلان الفائزات فى المسابقة وهم ولاء محمد. ومنيرة محمد ومها محمد من الجمهورية العربية السورية و ابتسام احمد من الجمهورية اليمنية وورود من السودان.


يذكر ان التدريب كان قد شهد تقسيم المتدربات علي أربع مجموعات ٣ مجموعات من المصريات و والمجموعة الرابعه من الوافدات من دول عربية شقيقة .

وتضمنت الورشة التدريبية التدريب علي صناعة المخبوزات بمطبخ المجلس القومي للمرأة بفرع الجيزة لمدة  ثلاث أسابيع تضمن يوما أسبوعيا التدريب علي  ريادة  الأعمال .

IMG-20240227-WA0520
IMG-20240227-WA0520
IMG-20240227-WA0519
IMG-20240227-WA0519
IMG-20240227-WA0521
IMG-20240227-WA0521
IMG-20240227-WA0517
IMG-20240227-WA0517
IMG-20240227-WA0515
IMG-20240227-WA0515
IMG-20240227-WA0516
IMG-20240227-WA0516
IMG-20240227-WA0514
IMG-20240227-WA0514
IMG-20240227-WA0512
IMG-20240227-WA0512
IMG-20240227-WA0511
IMG-20240227-WA0511
IMG-20240227-WA0510
IMG-20240227-WA0510
IMG-20240227-WA0513
IMG-20240227-WA0513
IMG-20240227-WA0509
IMG-20240227-WA0509
IMG-20240227-WA0508
IMG-20240227-WA0508
IMG-20240227-WA0507
IMG-20240227-WA0507
IMG-20240227-WA0506
IMG-20240227-WA0506
IMG-20240227-WA0505
IMG-20240227-WA0505

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

عدم قبول دعوى تسليم منتصر الزيات شهادة بحسن السير والسلوك

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في طريقها إلى مصر

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

إيقاف وتحويل للتحقيق|الزمالك يعاقب لاعبة الأهلي السابقة بعد سوبر الطائرة.. ماذا فعلت؟

ترشيحاتنا

على خطى الدولار.. هبوط قوي في سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه

ما هو الفهم الصحيح لقوله تعالى وَاضْرِبُوهُنّ؟ اعرف المعنى السليم

لوك ناعم .. كارول سماحة تستعرض جمالها| شاهد

قلق روسي بعد وصف أمريكا موسكو بـ العدو

مايا مرسى تشهد حفل ختام البرنامج التدريبي فن وتطوير صناعة المخبوزات

مسؤول أمريكي: إيران وحزب الله يساعدان الحوثيين في الهجمات على السفن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة|رانيا منصور تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء.. شاهد

إيقاف وتحويل للتحقيق|الزمالك يعاقب لاعبة الأهلي السابقة بعد سوبر الطائرة.. ماذا فعلت؟

غير نزيف المخ.. تفاصيل حالة حبيبة الشماع في حادثة أوبر

مسلسلات رمضان2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل "كامل العدد بلس 1"

فيديو

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

مسلسلات رمضان2024| watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "صيد العقارب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ