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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تؤثر على تسويق شركتك.. أكبر تغييرات جذرية يشهدها فيسبوك

التسويق على فيسبوك
التسويق على فيسبوك

بدأت منصة فيسبوك في إجراء عدد من التغييرات الجذرية على عدد من المحاور والتي ستؤثر بشكل كبير على أصحاب الشركات والأعمال التجارية المختلفة الذين يقومون بالتسويق على فيسبوك، أو يعتمدون على التسويق على المنصة بشكل أساسي. 

 

وبحسب تقرير من موقع Social Media Examiner فإن فيسبوك قد قام بعدد من التحديثات الكبيرة إلى جانب نية المنصة إجراء تحديثات أخرى مُزمع تنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة، والتي ستؤثر بالطبع على المسار التسويقي للأعمال، ونعرض أبرزها فيما يلي : 

 

المحور الأول : تغييرات مجموعات فيسبوك 

وأعلنت شركة ميتا المالكة لـ فيسبوك في 23 ينايرالماضي إغلاق واجهة برمجة تطبيقات مجموعات فيسبوك في غضون 90 يومًا، وتسمح واجهة برمجة التطبيقات (API) للمطورين والشركات بجدولة النشر إلى مجموعات فيسبوك. 

 

وأوضحت الشركة أن إحدى حالات الاستخدام المهمة لواجهة برمجة التطبيقات كانت ميزة تتيح للمطورين الرد بشكل خاص في مجموعات فيسبوك، لكنها قالت إن تغييرًا آخر في واجهة برمجة التطبيقات الجديدة يزيل الحاجة إلى واجهة برمجة تطبيقات المجموعات.

 

المحور الثاني : ميزات إعلانات فيسبوك

دمج خيارات استهداف الإعلانات
وفي 15 يناير الماضي، قامت فيسبوك بإزالة بعض خيارات استهداف الإعلانات الدقيقة وتوحيدها. وكانت بعض الخيارات المتوقفة تتعلق بموضوعات حساسة مثل الصحة والعرق، أو محظورة بموجب اللوائح، وستتلقى الحملات تحذيرات في مدير الإعلانات ويمكن أن تستمر في العمل دون أن تتأثر حتى 18 مارس 2024. وبعد ذلك التاريخ، ستتوقف المجموعات الإعلانية المتأثرة عن تسليم خيارات الاستهداف التي تمت إزالتها وقد يتم إيقافها مؤقتًا.

 

توسيع ميزة الاستهداف التفصيلي
وتعمل ميتا على توسيع نطاق الوصول إلى منتج الاستهداف التفصيلي والذي يستخدم الأتمتة والتعلم الآلي للمساعدة في تحسين أداء الحملة، وسيتوفر كخيار تمكين للحملات المحسّنة بناءً على مرات الظهور أو مشاهدات الفيديو أو مدى الوصول أو التفاعل أو تحسين تذكُّر الإعلان.

ويتطلب هذا الوصول الموسع تحديثات على كود “Meta Marketing API” بحلول 22 أبريل القادم، ويجب على المعلنين والشركاء الذين يستفيدون من واجهة برمجة التطبيقات تنفيذ تغييرات التعليمات البرمجية اللازمة خلال الأشهر القليلة المقبلة. 

 

عرض المشاركة
وقدمت ميتا إعداد إسناد جديد لإعلانات الفيديو يسمى "العرض المتفاعل" لمساعدة المعلنين على تحسين أداء الحملة وتحليله بشكل أفضل، وباستخدامه يمكن احتساب التحويلات التي تحدث خلال يوم واحد من تشغيل إعلان الفيديو على أنها تعزى إلى الإعلان إذا تمت مشاهدة الفيديو لمدة 10 ثوانٍ على الأقل أو 97% من طوله إذا كانت مدته أقل من 10 ثوانٍ.

 

تاريخ الارتباط
وطرحت الشركة  ميزة Link History الجديدة لمستخدمي تطبيق فيسبوك على الهواتف على مستوى العالم مع مرور الوقت، ويعرض سجل الارتباط قائمة بمواقع الويب التي زارها المستخدم في متصفح فيسبوك للهاتف خلال الثلاثين يومًا الماضية. ي

وتم إيقاف تشغيل الميزة افتراضيًا ويمكن تشغيلها أو إيقافها في أي وقت، وعند تمكين سجل الارتباط، سيتم حفظ أي روابط يتم النقر عليها داخل فيسبوك ويتم فتحها في متصفح الهاتف في سجل المستخدم لمدة 30 يومًا، باستثناء روابط دردشة. 

 

المشاركات المعززة
ولتجنب تمرير تكلفة عمولة متجر تطبيقات أبل مع رسوم خدمة بنسبة 30% على الإنفاق الإعلاني، قامت ميتا بتمكين تعزيز المنشور مباشرة من خلال مواقع فيسبوك و إنستجرام على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب ومتصفحات الويب، وتوفر الميزة التحايل على رسوم أبل. 

 

المحور الثالث : أدوات إدارة المؤثرين

وخصصت ميتا أدوات جديدة لإدارة منشئي المحتوى في Business Suite لتبسيط إدارة الوكالات لمنشئي المحتوى على فيسبوك من خلال تسهيل عملية إعداد منشئي المحتوى وتحسين الدفعات وتعزيز الأمان وتوفير رؤية للأرباح.

 

المحور الرابع : أدوات سلامة العلامة التجارية

وتتضمن هذه التحديثات إطلاق نظام معزز لحماية حقوق العلامة التجارية لرصد انتهاكات الملكية الفكرية وانتحال الشخصية التجارية والإبلاغ عنها بكفاءة، إلى جانب التحسينات الرئيسية لعمليات البحث المحفوظة والبحث ومكتبة مرجعية موسعة.

ووفرت الشرة مركزًا جديدًا لإعداد تقارير الملكية الفكرية لتسجيل شكاوى حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية، والذي يقوم بحفظ معلومات الحساب لإعداد تقارير أسرع وتتبع سجل الإرسال.

 

وفيما يخص للمبدعين على وجه التحديد، توسعت إمكانات التشغيل الآلي لـ Right Manager لحظر الصور المطابقة المخالفة تلقائيًا، وتتيح ميزة إسناد الصور الجديدة أيضًا لمنشئي المحتوى إضافة روابط الملكية والعبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء لتوجيه المشاهدين.

كما أطلقت موقع "حماية الأعمال" الذي يشرح إستراتيجيتها الشاملة لحماية العلامة التجارية مع أدوات للتحقق من الحسابات ومراقبة استخدام العلامة التجارية وحل المشكلات.

 

 

 

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