الموضوع طلع سهل.. تعليق مثير من إبراهيم فابق على أداء وسام أبو علي

علق الاعلامي ابراهيم فابق علي اداء وسام ابو علي مع الاهلي في مباراة بلدية المحلة .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ وسام أبو علي.. أهو الموضوع طلع سهل.. المهاجم بيهاجم ويسجل بس خلاص ".



ويلتقي الأهلي مع بلدية المحلة، ضمن منافسات مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة لحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط