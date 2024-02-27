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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

أحرز وسام أبو علي لاعب الأهلي الهدف الثاني له والرابع في مباراة بلدية المحلة المقامة بإستاد القاهرة والمؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري

ونشر اسامة حسن لاعب الزمالك السابق صورة لجماهير الأهلي من مبارة البلدية عبر حسابه علي فيسبوك وكتب جمهور  النادي الأهلي اليوم من مباراة بلدية المحلة ههههههه هههههههههه " فى اشارة منه لقلة العدد وهو ما اثار غصب الجماهير"

IMG_٢٠٢٤٠٢٢٧_٢٠١٢٥٩
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٧_٢٠١٢٥٩

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.


ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة ليحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط

 

IMG_٢٠٢٤٠٢٢٧_٢٠١٢٥٩
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٧_٢٠١٢٥٩

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