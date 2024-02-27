شاهد.. أحمد السقا يقدم نصار فتيحة بمسلسل العتاولة في رمضان

ظهر النجم أحمد السقا بشكل جديد من خلال البرومو التشويقي لمسلسله الجديد العتاولة ، والذي سيعرض على شاشة mbc خلال شهر رمضان.



حيث كشف البرومو لأول مرة عن طبيعة شخصية السقا في المسلسل ، وهي شخصية تدعي نصار فتيحة، والتي ظهرت وهي تقف أمام البحر وكأن نصار يتحدث معه عن ماذا سيحدث الأيام المقبلة.



مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

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