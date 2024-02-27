شوبير يعلق على اكتساح الأهلي لـ بلدية المحلة بخماسية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا كبيرًا على ضيفه بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب إستاد القاهرة والمؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "الحمد والشكر لله".

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة ليحتل المركز الأول ويحسم صدارة المجموعة، حيث يمتلك الأحمر 9 نقاط، ويانج أفريكانز 8 نقاط.