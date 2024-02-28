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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على الأهرامات.. ميس حمدان تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

ميس حمدان
ميس حمدان

شاركت الفنانة ميس حمدان، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة. 

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وظهرت ميس حمدان، مرتديه بنطال واسع باللون البيج، ونسقت معه بلوفر بسيط باللون الرمادي الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ميس حمدان، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ميس حمدان، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز، واختارت وضع قبعه باللون الأحمر أيضا لاكمال اللوك

وإليكم صور ميس حمدان

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