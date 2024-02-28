ملابس غير تقليدية.. نسمة محجوب تثير ضجة بصورها

نشرت المطربة نسمة محجوب، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت نسمة محجوب، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه سويت شيرت قصير باللون الاورنج ، وتميز بنقوشات مميزة .

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نسمة محجوب، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الاورنج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نسمة محجوب، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها وأناقتها.

وإليكم صور نسمة محجوب