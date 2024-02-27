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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، تفاصيل اجتماع رئاسة الوزراء اليوم؛ لاستعراض العروض المقدمة لشركة "وطنية" والتي سبق وأن أعلنت الحكومة عن طرحها ضمن خطة الدولة لطرح عدد من الشركات الحكومية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن طرح الشركة سيكون قريبا بمجرد انتهاء تقييم العروض التي تقدم بها عدد من الشركات العالمية والمصرية.

وتابع المستشار محمد الحمصاني أنه سبق التأكيد على أن الدولة جادة في طرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة، وهو ما تثبته الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الملف.

واستكمل قائلا: هناك عروضا عديدة وتم استعراض اليوم أفضل 3 بينهم، ووطنية ستم الإعلان عنها لاحقا حول التخارج الكامل أو المشاركة مع القطاع الخاص، وتعدد الصفقات ميزة لاختيار أفضل العروض.

وواصل المستشار محمد الحمصاني قائلا: لن يتم إرجاء برنامج الطروحات، والدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الذي سبق الإعلان عنه، ويأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

واختتم المستشار محمد الحمصاني: وجود شركات أجنبية كبرى في العروض المقدمة يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، وأن لدينا سوقاً جاذبة لمختلف الاستثمارات، وأي صفقات استثمارية تمكن الدولة من عملية الإصلاح لمواجهة التحديات الراهنة، وبرنامج الطروحات سيساهم بشكل كبير في خفض الأسعار؛ خاصة بعد إبرام مصر صفقة رأس الحكمة ومشروعات أخرى.


 

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