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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قد يضر ولا ينفع.. من الأشخاص الممنوعون من تناول الزنجبيل؟

الزنجبيل
الزنجبيل

 

يعد الزنجبيل من أكثر الأعشاب الغنية بالفوائد الصحية والعلاجية لذلك يستخدم في التخلص من العديد من الأمراض، مثل الغثيان والالتهابات وعسر الهضم.

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لكن على الرغم من فوائده العديدة، إلا أن هناك بعض الأشخاص الذين يُنصح بعدم تناول الزنجبيل، ونعرضهم لكم وفقا لما جاء في موقع ويبمد 

1. من يعانون من اضطرابات النزيف:

يُمكن أن يُسبب الزنجبيل سيولة الدم، مما قد يُفاقم مشكلة اضطرابات النزيف.

2. من يتناولون أدوية سيولة الدم:

يُمكن أن يتفاعل الزنجبيل مع أدوية سيولة الدم، مثل الوارفارين، مما قد يُؤدي إلى زيادة خطر النزيف.

3. الحوامل والمرضعات:

لا توجد أدلة كافية حول سلامة تناول الزنجبيل خلال فترة الحمل أو الرضاعة، لذا يُنصح باستشارة الطبيب قبل تناوله.

4. أصحاب أمراض القلب:

يُمكن أن يُؤثر الزنجبيل على معدل ضربات القلب وضغط الدم، لذا يُنصح باستشارة الطبيب قبل تناوله.

5. الأشخاص الذين يعانون من حصوات المرارة:

يُمكن أن يُسبب الزنجبيل تقلصات في المرارة، مما قد يُؤدي إلى تفاقم أعراض حصوات المرارة.

6. الأطفال دون سن 2 سنة:

لا يُنصح بتناول الأطفال دون سن 2 سنة للزنجبيل دون استشارة الطبيب.

7. الأشخاص الذين يعانون من حساسية من الزنجبيل:

يُمكن أن يُسبب الزنجبيل أعراض حساسية، مثل الحكة والتورم والطفح الجلدي.

الزنجبيل اضطرابات النزيف الحوامل والمرضعات الطفح الجلدي حصوات المرارة معدل ضربات القلب

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