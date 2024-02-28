في عيد ميلادها الـ30.. 10 صور آثارت الجدل لـ هاجر أحمد| شاهد

يصادف اليوم ال 28 من فبراير عيد ميلاد الفنانة هاجر أحمد، والتي أتمت عامها ال 30.

وتحرص هاجر أحمد، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتفضل هاجر أحمد، ارتداء الفساتين الأنيقة والملابس المميزة التي تبرز جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هاجر أحمد، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما تفضل هاجر أحمد، الوان الشعر الغامقة، وتسريحات الشعر البسيطة التي تبرز جمالها.

وإليكم صور هاجر أحمد