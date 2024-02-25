فضي لامع.. كارمن سليمان تستعرض رشاقتها |شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا صورة الفنانة كارمن سليمان، على موقغ تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وأطلت كارمن سليمان، مرتديه فستان أنيق ولافت باللون الفضي اللامع ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت كارمن سليمان، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت كارمن سليمان، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز

وإليكم صور كارمن سليمان