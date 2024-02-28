أخبار التكنولوجيا|تغيير جذري في X مع أكثر من مليون شركة توظيف.. وأبل تتخلى عن سيارتها الكهربائية بعد 10 سنوات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
حلم تبخر في الهواء.. أبل تتخلى عن سيارتها الكهربية بعد 10 سنوات
أفادت تقارير أن شركة أبل Apple تخلت عن مشروعها لتصنيع سيارة كهربائية، وذلك بعد محاولات استمرت حوالي عقد من الزمن.
فطائر تسلا الملغية تُورط إيلون ماسك .. ما القصة ؟
قام الملياردير إيلون ماسك بتسوية فاتورة طلب ملغي مكون من 4 آلاف فطيرة، وذلك بعد عدة شكاوى من المطعم، بعدما طلب أحد مسئولي شركة "Tesla" تسلا هذه الطلبية ثم قام بإلغائها فجأة.
بأعلى سعة في الصناعة.. سامسونج تكشف عن رقاقة جديدة للذاكرة
أعلنت شركة سامسونج عن تطوريها لرقاقة جديدة للذاكرة العشوائية بأعلى سعة في الصناعة، حيث يمكن للرقاقة الجديدة رفع الأداء والسعة بأكثر من 50٪.
تغيير جذري في X مع أكثر من مليون شركة توظيف
يبدو أن منصة X تتطلع إلى ما هو أبعد من كونها منصة للتواصل الاجتماعي، حيث تسعى إلى أن تصبح منصة للبحث عن الوظائف وتضم مئات الآلاف من الشركات التي تبحث عن مرشحين.
الصفقة الأهم لـ مايكروسوفت.. استثمار 16 مليون دولار في Mistral AI الفرنسية
كشفت تقارير أن شركة مايكروسوفت الأمريكية ستستثمر حوالي 16.3 مليون دولار في شركة Mistral AI الفرنسية الناشئة والتي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.
تؤثر على تسويق شركتك.. أكبر تغييرات جذرية يشهدها فيسبوك
بدأت منصة فيسبوك في إجراء عدد من التغييرات الجذرية على عدد من المحاور والتي ستؤثر بشكل كبير على أصحاب الشركات والأعمال التجارية المختلفة الذين يقومون بالتسويق على فيسبوك، أو يعتمدون على التسويق على المنصة بشكل أساسي.