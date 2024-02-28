أخبار التكنولوجيا|تغيير جذري في X مع أكثر من مليون شركة توظيف.. وأبل تتخلى عن سيارتها الكهربائية بعد 10 سنوات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أفادت تقارير أن شركة أبل Apple تخلت عن مشروعها لتصنيع سيارة كهربائية، وذلك بعد محاولات استمرت حوالي عقد من الزمن.

قام الملياردير إيلون ماسك بتسوية فاتورة طلب ملغي مكون من 4 آلاف فطيرة، وذلك بعد عدة شكاوى من المطعم، بعدما طلب أحد مسئولي شركة "Tesla" تسلا هذه الطلبية ثم قام بإلغائها فجأة.



أعلنت شركة سامسونج عن تطوريها لرقاقة جديدة للذاكرة العشوائية بأعلى سعة في الصناعة، حيث يمكن للرقاقة الجديدة رفع الأداء والسعة بأكثر من 50٪.



يبدو أن منصة X تتطلع إلى ما هو أبعد من كونها منصة للتواصل الاجتماعي، حيث تسعى إلى أن تصبح منصة للبحث عن الوظائف وتضم مئات الآلاف من الشركات التي تبحث عن مرشحين.



كشفت تقارير أن شركة مايكروسوفت الأمريكية ستستثمر حوالي 16.3 مليون دولار في شركة Mistral AI الفرنسية الناشئة والتي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.



بدأت منصة فيسبوك في إجراء عدد من التغييرات الجذرية على عدد من المحاور والتي ستؤثر بشكل كبير على أصحاب الشركات والأعمال التجارية المختلفة الذين يقومون بالتسويق على فيسبوك، أو يعتمدون على التسويق على المنصة بشكل أساسي.