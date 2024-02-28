عصام عبدالفتاح: اختيار حكم القمة لا يهم أن يكون الأفضل ولكن الأقل خلافا

أكد عصام عبدالفتاح المحاضر الدولي والخبير التحكيمي ورئيس لجنة الحكام السابق، أنه من الشرف أن يكون هناك حكام عرب خلال معسكر الفريق سواء أمين عمر أو محمد معروف، وتواجدهم في معسكر اعداد حكام كأس العالم 2026.

وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "إعداد الحكام في قطر ليس مهمته فقط كأس العالم ولكن هناك ارتباطات أخرى لدى الفيفا سوف يشاركوا فيها".

وأضاف عصام عبدالفتاح: "هناك أكثر من بطولة سوف يشارك بها حكامنا المصريين، سواء كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، أو كأس العالم للأندية أو غيرها".

وقال: "كان هناك 7 حكام في كأس الأمم الإفريقية الماضية من مصر، وكلهم شرفونا، وإن شاء الله يكونوا متواجدين في البطولات و النهائيات المقبلة".

واختتم رئيس لجنة الحكام السابق: "لجنة الحكام هي المسؤولة عن تعيين حكم مباراة القمة في كأس مصر، وهناك اكثر من معيار بيتم عليه إختيار الحكم، و لا يترتب على الحكم الأفضل فقط، بل الأقل خلافات مع الأندية المشاركة في المباراة".