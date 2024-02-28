عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حقي أقدم بلاغ في عادل إمام..دفاع المتهمين في سرقة مريهان حسين يكشف تفاصيل مثيرة

صدى البلد

أجَّلت محكمة جنوب القاهرة المُنعقدة بزينهم، مُحاكمة المتهمين بسرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين بعد اكتشاف أسرة الفنانة سرقة المجوهرات من شقتها في المقطم للحكم في جلسة الخميس 29 فبراير وكانت الجلسة مليئة بالأحداث.

على سلالم المحكمة..أول صور للمتهمين بسرقة شقة الفنانة ميرهان حسين (خاص)

إنفراد.. محادثة ساخنة بين المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين داخل قفص المحكمة

قال المحامي أحمد حمد دفاع  المتهمين في قضية سرقة شقة الفنان ميرهان حسين، من حق أي شخص أن يحرر بلاغ ضد أي حد قائلاً: "يعني أنا ممكن بكرة الصبح أحرر بلاغ ضد الفنان عادل أمام وأقول إنه سرق مني مثلا الساعة " فهل كده عادل إمام حرامي لا لا طبعاً المتهم بريء حتي تثبت إدانته.

وطالب المحامي أحمد حمد، بالتحقيق مع مأمور الضبط القضائي لاحتجازه المتهمين دون وجه حق، ودفع بعدم وجود شاهد إثبات واحد يؤكد صحة الواقعة، وبطلان أمر الضبط والإحضار لصدوره بعد القبض على المتهمين، كما دفع بتناقض أقوال المجني عليه «والد الفنانة» بمحضر الشرطة وما ورد على لسانه فى تحقيقات النيابة العامة، وشيوع الاتهام.

txt

قرار عاجل بشان محاكمة المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين

txt

دفاع المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين يكشف مفاجأة في المحكمة|فيديو

وقال والد ميرهان  حسين خلال التحقيقات، إن ماحدث تحديدًا أنه مقيم في قطعة 7175 منطقة س بالمقطم ويمتلك شقة في الدور الثاني وكان قد تواصل مع مقاول وأرسل له ثلاثة عمال لتركيب سيراميك في الشقة، وأن الشقة خاصة بابنته ميرهان حسين وابنه يقطن في الدور الأرضي وكانوا سيقومون بتركيب سيراميك لها.


 

وتابع والد ميرهان حسين خلال التحقيقات، كان مفروض يركبوا سيراميك بدل السيراميك اللي راكب والكلام ده كان يوم ٢٠٢٤/٢/٧ وابتدوا شغل وكنت مخليهم يباتوا علشان يبقوا في الشغل وكنت سايب مفتاح الباب مع البواب علشان يفتحلهم هما الثلاثة لو خرجوا ويوم ٢٠٢٤/٢/١٥ سافرت دبي ولما رجعت يوم 17 فبراير۱۱.۳۰ مساءً وروحت بيتي لقيت ابني اللي ساكن في الدور الأرضي بيقولي إن في جزمة اتسرقت من عنده.

وأضاف والد ميرهان حسين: “ابني قالي إن مفيش حد دخل أو خرج من الشقة غير التلت عمال اللي اسمهم أحمد أ س، ومحمد م م، وجمال أ ا وساعتها طلعت الشقة اللي في الدور الثاني علشان اتأكد الحاجة اللي في الشقة اللي هما كانوا بيناموا فيها لحد ما خلصوا تركيب سيراميك بشقة ابني في الدور الأرضي وتركيب سيراميك الشقة دي نفسها ولما دخلت لقيت بنتي بتقولي أن في 4 ساعات و ۸ خواتم و حلق و ٢ كوليه وسلسلة فيها جنيه دهب و ۲ غویشة دهب وحقيبة جواها متعلقات شخصية وأحذية والثلاث عمال كانوا خلصوا شغل وسافروا وبعدها وكلمتهم هما الثلاثة قولتلهم تعالولي ولما جم بلغت الشرطة”.

وجاء في محضر الشرطة الخاص بسرقة شقة ميرهان حسين، «بشأن ما تبلغ لقسم المقطم من المدعو حسين محمد حسین بسيونی 70 سنة مهندس مدنی حر ومقيم قطعة رقم ٧١٧٥، المقطم باكتشافه سرقة بعض المشغولات الأخرى العامة بابنته من داخل مسكنها تحت التشطيب بالطابق الثاني بذات العقار سكنه تم استصدار إذن النيابة العامة بضبط وإحضار كل من المتهم احمد ا س ع والمقيم كفر الشيخ سليم مركز طنطا الغربية والمتهم م م م ا والمقيم كفر الشيخ سليم مركز طنطا الغربية.

وتم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت عن ضبطهم وتبين أن الأول يدعي احمد ا ع ٢٦ سنه مبلط ومقيم مركز طنطا الغربية، والثاني محمد م م أ 16 سنة مبلط ومقيم مركز طنطا الغربية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وقاموا بإخفاء المسروقات لدي صديق الأول ويدعي محمود م ا علي 24 سنة كهربائي ومقيم كفر الشيخ سليم مركز طنطا الغربية عميل سيئ النية.

وتم ضبط المتهم الثالث بواقعة سرقة ميرهان حسين وبحوزته المسروقات وهي عبارة عن عدد 4 ساعات مختلفة الأشكال والماركات، وعدد 8 خاتم ذهب، وعدد 2 حلق ذهب، وعدد ۲ کولیه، وعدد 1 سلسلة ذهب وعدد ۲ غویشه، والمضبوطات والعودة لديوان القسم، وكذا حقيبة بداخلها بعض المتعلقات والأدوات الشخصية والأحذية الخاصة بالمبلغ وعليه تم التحفظ على المتهمين.

وتم استدعاء المبلغ حسين محمد حسین بسیونی وبعرض بعض المضبوطات عليه تعرف عليها وقرر أنها المبلغ بسرقتها في المحضر وتم أخذ التعهد عليه بالتوجه للنيابة وتم تحريز المشغولات الذهبية.

ميرهان حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

مواهب جديدة لتجديد دماء المنتخب| مفاجأة من حسام حسن تحسم تواجد 25 لاعبًا لمعسكر مارس..تفاصيل

موضوعات متعلقة

على سلالم المحكمة..أول صور للمتهمين بسرقة شقة الفنانة ميرهان حسين (خاص)

إنفراد.. محادثة ساخنة بين المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين داخل قفص المحكمة

قرار عاجل بشان محاكمة المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين

دفاع المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين يكشف مفاجأة في المحكمة|فيديو

قرار جديد ضد المتهمة بفقء عين ممرضة شبرا العام

بدء محاكمة المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين في المقطم

اليوم.. استكمال محاكمة عامل بتهمة قتل آخر بسبب خلافات

مد أجل الحكم على الطبيب المتهم بالاعتداء على شقيقة زوجته بالجيزة

ترشيحاتنا

مستويات جوع خطيرة.. تحذير أممي: ربع سكان غزة على بعد خطوة من المجاعة

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

للمسافرين.. حالة المرور على الطرق الصحراوية والسريعة

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

حقي أقدم بلاغ في عادل إمام..دفاع المتهمين في سرقة مريهان حسين يكشف تفاصيل مثيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واحدة تاني رمت نفسها.. تكرار حادثة حبيبة الشماع| كيف تحمي نفسك من الخطف؟

شاهد.. ديناصورات ترقص على أغنية شعبية| ما القصة؟

سيدة أمريكية تثير الجدل بحجم لسانها وتدخل موسوعة جينيس

يشبه فستان الزفاف.. أصالة تثير الجدل بإطلالتها الجديدة | شاهد

فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ