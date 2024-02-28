رئيس أكاديمية الشرطة: نطور طلابنا وندربهم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

قال اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة: إن العالم يشهد تطورًا تكنولوجيًّا كبيرا.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة خلال كلمته فى الندوة التى نظمتها وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة تحت عنوان "توظيف الذكاء الاصطناعى فى تطوير العمل الأمنى" أن تلك التطور التكنولوجى يمكن أن يتسبب فى أخطار جامة على المجتمعات البشرية وذلك يجعلنا دائما على أهبة الاستعداد.

وأكد مساعد الوزير أنه يجب أن يكون هناك قوانين منظمة لاستخدام تلك التكنولوجيا، مؤكدا أن الدولة المصرية تبنت العديد من المبادرات وعلى رأسها الذكاء الاصطناعى وذلك من خلال إنشاء العديد من الكليات التى تهتم بدراسة الذكاء الاصطناعى.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة أن وزارة الداخلية تعزز دور الدولة المصرية فى مواكبة التطور ولذلك قامت الوزارة بتنظيم هذه الندوة الهامة لإلقاء الضوء على مميزاته وأخطاره وطرق الوقاية منها .

وأضاف أن أكاديمية الشرطة قامت بدورها فى تنفيذ استراتيجية الوزارة فى تنمية مهارات العنصر الشرطى كما تطلع الأكاديمية بدراسة الذكاء الاصطناعى وعقد العديد من الندوات فى ذلك المجال .