متأثرًا بما يراه.. السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًّا عن عدوان الاحتلال على غزة| شاهد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، عن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وتأثر الرئيس السيسي على الهواء أثناء مشاهدة الفيلم التسجيلي نظرا لما يمر به قطاع غزة من أوضاع إنسانية صعبة بسبب العدوان.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر احتفالية قادرون باختلاف، والتي تستهدف دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفلة قادرون باختلاف التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية