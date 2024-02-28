الرئيس السيسي لـ"قادرون باختلاف": اليوم بتاعكم بنعيش عليه سنة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وقال الرئيس السيسي ردا على ثناء "قادرون باختلاف" على اهتمام الرئيس بهم وإقامة احتفالية خاصة بهم سنويا: "أنا اللي بشكركم.. اليوم بتاعكم بعيش عليه سنة".

وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقرة غنائية للفنان مدحت صالح وأبطال "قادرون باختلاف" تحت عنوان "سحابة وعدت" على هامش احتفالية "قادرون باختلاف".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

حضر الاحتفالية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التضامن نيفين القباج ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

تعاون كبير

وشهدت الفترة الماضية تعاونًا كبيرًا بين الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لوضع الاستعدادات الخاصة بتنظيم النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.