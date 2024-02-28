الرئيس السيسي لطفل فلسطيني: الله قادر على الدعم والنصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه إلى الطفل الفلسطيني عبد الله، خلال إحتفالية “قادرون بإختلاف”، قائلا: “أهلا بك يا عبد الله وحمد الله على السلامة أنت وكل اللي أتصابوا فى غزة.. والشهداء عند ربنا سبحانه وتعالي”.

وأضاف الرئيس السيسي: “أنت لسة صغير والدنيا لسة أمامك وستري كتير حلو إن شاء الله.. ودائما يكون فى حياة الناس أو الشعوب أيام تكون صعبة ولو الناس صبرت واستحملت واشتغلت واجتهدت واعتمدت على الله وصدقت أن الله قادر على الدعم والنصر”.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ ربنا قادر يعمل المستحيل.. وأسمحلي أجي أسلم عليك”.

