مساندة مصرية وخدمات طبية للمصابين.. السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن أحداث غزة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا، على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع .

وروى مجموعة من المصابين الفلسطينيين ما مروا به في قطاع غزة من أحداث مأسواية بسبب العداون.

وتحدث الفيلم التسجيلي عن المساعدات المصرية لقطاع غزة وتقديم الخدمة الطبية لاهالينا من قطاع غزة على الأراضي المصرية .

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر احتفالية قادرون باختلاف، والتي تستهدف دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفلة قادرون باختلاف التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.