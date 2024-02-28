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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة تتابع زراعات الخضر وتراخيص المشاتل في 4 محافظات

صدى البلد

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين، متابعة زراعات محاصيل الخضر وتراخيص البساتين ودعم المزارعين في محافظات: القليوبية، الغربية، البحيرة، وكفر الشيخ.


وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة للتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين في الحقول، وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم، وتنفيذ التوصيات الزراعية اللازمة لهم، حسب حالة المحاصيل.


وأشار عطا إلى أن اللجان التابعة للإدارة، بالتنسيق مع مديريات الزراعة في محافظات: القليوبية، الغربية، البحيرة، وكفر الشيخ، تفقدت أعمال البساتين، وزراعات الخضر المختلفة، وتراخيص المشاتل في المحافظات الأربعة، لدعم المزارعين، وتقديم التوصيات الفتية لهم، فضلا عن متابعة التراخيص الخاصة بها.


وأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أنه تم متابعة حالة المحاصيل الزراعية فى محافظات القليوبية والبحيرة والغربية، من خلال لجان متخصصة، حيث تم المرور على محصول البطاطس والتواصل مع المزارعين ميدانيا، ودعم بالتوصيات الفنية اللازمة.


وأضاف أنه تم أيضا المرور الميداني علي زراعات بطاطس العروه الصيفي، بزمام محافظة البحيره، في مركز إيتاي البارود، كذلك تم المرور الميداني علي زراعات البطاطس، وصوب إنتاج الخضر، بزمام محافظة كفر الشخ بمركز قلين.

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